Dzielnicowi z Górzna ratowali życie kobiecie, która próbowała targnąć się na swoje życie Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Górzna, w ostatniej chwili, dotarli na miejsce, gdzie 33-latka usiłowała popełnić samobójstwo. Policjantów wezwał jej partner, który nie wiedział, jak ma pomóc kobiecie. Niewątpliwie szybkie i profesjonalne działanie funkcjonariuszy przyczyniło się do uratowania jej życia.

Do zdarzenia doszło wczoraj (15.02.2022) o 20.00 w miejscowości Górzno w powiecie brodnickim. Dyżurny otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców, że jego partnerka próbowała targnąć się na życie, dokonując samookaleczenia. Mężczyzna był roztrzęsiony i nie wiedział co robić. Natychmiast na miejsce zdarzenia dyżurny wysłał patrol dzielnicowych z miejscowego posterunku. Mł. asp. Bartosz Łukaszewski wspólnie ze starszym aspirantem Bogusławem Borowskim przeskoczyli zamkniętą na klucz bramę i wbiegli do domu, gdzie na podłodze, w kałuży krwi, leżała 33-latka, a obok stał jej partner. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Policjanci zatamowali krwawiącą ranę i zabezpieczyli przed dalszą utratą krwi. Do pomocy policjantom przyjechali strażacy, którzy podali, tracącej przytomność 33-latce, tlen. Po przybyciu na miejsce załogi pogotowia przekazano kobietę pod opiekę medyków. Niewątpliwie szybkie i profesjonalne działanie policjantów przyczyniło się do uratowania życia 33-latce.

Pamiętajmy, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Jeżeli napotykamy problemy, nie bójmy się poprosić o pomoc.

Pamiętajmy również, aby nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć, że nasi bliscy chcą targnąć się na życie. W każdej takiej sytuacji zgłośmy tę informację pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.

Pamiętajmy, że istnieją również telefony zaufania.

116 111 bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży,

116 123 bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych.

Pod tymi numerami telefonów możesz uzyskać fachową pomoc w przypadku kryzysu emocjonalnego. Dzwoniąc pod te numery, skontaktujesz się ze specjalistami, którzy pomogą Ci przebrnąć przez najtrudniejsze momenty.

(KWP w Bydgoszczy / kp)