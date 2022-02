Skuteczna akcja poszukiwawcza zaginionego 44-latka

Skuteczne działania międzyrzeckich stróżów prawa przyczyniły się do odnalezienia 55-letniego mężczyzny, który we wtorek (15 lutego) w godzinach nocnych opuścił miejsce zamieszkania, w nerwach nie nakładając nawet butów. Zgłoszenie było bardzo poważne, ponieważ zaginiony mężczyzna był schorowany, a uzyskane przez funkcjonariuszy informacje wskazywały, że znajduje się on w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu. Każda taka informacja traktowana jest bardzo poważnie, dlatego niezwłocznie ogłoszono alarm dla jednostki. W trakcie wytężonych działań do poszukiwań skierowano kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Na miejsce wezwano również przewodnika z psem tropiącym celem usprawnienia akcji poszukiwawczej.