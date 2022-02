Zatrzymani przez policjantów po służbie Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdańska w czasie wolnym od służby zatrzymali 26-letniego mężczyznę i 41-kobietę. W pokoju hotelowym, w którym przebywała para, mundurowi znaleźli narkotyki. Podejrzany ukrył także susz w swoim samochodzie. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. 26-latek usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 12,02,20220 r., policjanci z Oddziału Prewencji w Gdańsku już po służbie w hotelu, w którym byli zakwaterowani, usłyszeli krzyki kobiety. Okazało się, że hałas dobiega z sąsiedniego pokoju. Mundurowi postanowili sprawdzić czy nikt nie potrzebuje pomocy. Drzwi pokoju uchylił mężczyzna, który próbował je gwałtowanie zamknąć, gdy tylko policjanci przedstawili się. Funkcjonariusze jednak szybko zareagowali i nie pozwolili mu na to. W trakcie rozmowy z 26-latkiem wyczuli silną woń marihuany w hotelowym pokoju oraz zauważyli biały proszek rozsypany na biurku. Przebywała tam również 41-letnia kobieta. Na miejsce do dalszych czynności wezwali kolegów z sokólskiej komendy. Podczas przeszukania w pomieszczeniu, oprócz proszku rozsypanego na biurku, policjanci znaleźli tabletki oraz przezroczyste kryształy. Natomiast w samochodzie mężczyzny, który przeszukiwał pies do wyszukiwania narkotyków, funkcjonariusze zabezpieczyli susz roślinny. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że znalezione substancje to ecstasy oraz marihuana. Zabezpieczone środki przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

26-latek i 41-latka trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)