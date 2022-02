Uratowany 41-latek trafił do szpitala Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z komisariatu na Przymorzu w ostatniej chwili uratowali 41-latka, który chciał odebrać sobie życie. Policjanci wytrącili z jego ręki nóż. Mężczyzna został obezwładniony i przekazany pod opiekę ratownikom medycznym. Teraz zajmują się nim specjaliści.

Wczoraj, 15.02.2022 r., tuż po godz. 12.00, policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie o tym, że 41-latek chce odebrać sobie życie. Oficer dyżurny natychmiast skierował na miejsce dzielnicowych. Policjanci szybko dojechali pod podany adres, a gdy weszli do mieszkania zastali w nim mężczyznę trzymającego w ręku kuchenny nóż. 41-latek ostrze miał przyłożone do szyi i policjanci wiedzieli, że muszą natychmiast zareagować, aby zapobiec tragedii. Dzielnicowi obezwładnili mężczyznę, wytrącili mu z ręki nóż i zadbali o jego bezpieczeństwo. Policjanci zauważyli też w mieszkaniu opróżnione opakowania po lekach psychotropowych i uspokajających. Jak się okazało, mężczyzna zażył ich sporą ilość. 41-latek został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala i znajduje się pod opieką specjalistów.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Mężczyzna znajduje się pod fachową opieką.

Pamiętaj, kryzysy są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony, zapytaj jak możesz pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

(KWP w Gdańsku / mw)