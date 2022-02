Wrocławscy policjanci zabezpieczyli 2,5 kg narkotyków, w tym heroiny i metamfetaminy – sprawca wyrzucał pakunki przez balkon Data publikacji 16.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe, który posiadał spore ilości heroiny, amfetaminy, marihuany, metamfetaminy oraz mefedronu. Dodatkowo na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkaset tabletek ekstazy, pistolety gazowe oraz 26 tysięcy złotych w gotówce, a także różne artykuły niewiadomego pochodzenia o łącznej wartości ponad 33 tysięcy złotych. 39 – latek trafił już na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście, prowadząc działania wymierzone w przestępczość narkotykową, ustalili osobę mogącą zajmować się handlem środkami odurzającymi. Kiedy zapukali do drzwi namierzonego mieszkania, przebywający w nim mężczyzna wybiegł na balkon i zaczął wyrzucać tajemnicze pakunki na zewnątrz. Nagły pomysł, na jaki wpadł domownik chcący pozbyć się niewygodnych dowodów, okazał się nietrafiony. Wszystkie lądujące na trawniku pod budynkiem paczki zostały zabezpieczone przez policjantów.

Jednocześnie w związku z brakiem reakcji na wezwania do otwarcia drzwi, funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu zatrzymano 39 – letniego mężczyznę i 44 – letnią kobietę. W trakcie sprawdzania pomieszczeń, które zajmowała para, kryminalni zabezpieczyli kolejne środki odurzające, wagę służącą do porcjowania, a także pistolety gazowe. Ponadto ujawnili metkowaną odzież, elektronarzędzia, sprzęt elektroniczny, kosmetyki oraz artykuły gospodarstwa domowego niewiadomego pochodzenia o łącznej szacunkowej wartości ponad 33 tysięcy złotych. Teraz śledczy będą sprawdzać, czy przedmioty te nie zostały utracone w wyniku kradzieży.

Łączna waga wszystkich zabezpieczonych narkotyków to ponad 2,5 kilograma. Dzięki działaniom wrocławskich funkcjonariuszy na rynek nie trafią spore ilości heroiny, amfetaminy, marihuany, metamfetaminy oraz mefedronu, a także kilkaset tabletek ekstazy.

Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz handel nimi. Wobec niego sąd zastosował już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

asp. szt. Monika Kaleta