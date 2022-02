Próbował przejechać punkt kontrolny z obywatelami Syrii Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-letni obywatel Białorusi podejrzany o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Oplem, na hajnowskich numerach rejestracyjnych, przewoził 3 obywateli Syrii. Został zatrzymany przez policjantów z bydgoskiego oddziału prewencji, kiedy próbował przejechać punkt kontrolny w gminie Milejczyce. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek nad ranem, na terenie gminy Milejczyce, policjanci z bydgoskiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli opla na hajnowskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą auta siedział 36-letni obywatel Białorusi. W trakcie kontroli okazało się, że podróżują z nim 3 obywatele Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na policyjny parking. Natomiast Syryjczycy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. 36-latek odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.

(KWP w Białymstoku / kp)

