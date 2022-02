Szczecińscy policjanci zabezpieczyli podrobione akcesoria o wartości prawie 300 tys. zł Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zabezpieczyli podrobione akcesoria do telefonów komórkowych znanych firm. Wartość przedmiotów wyceniono na blisko 300 tysięcy złotych. Właścicielowi podrobionych towarów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału PG skontrolowali punkt handlowy na terenie Szczecina, który prowadził sprzedaż stacjonarną akcesoriów. W ofercie znalazły się produkty oznaczone zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Przedmioty były sprzedawane jako oryginalne.



Łącznie policjanci zabezpieczyli na miejscu ponad 2600 sztuk m.in. etui, słuchawek, baterii do telefonów, przewodów, wszystkie znanych renomowanych firm. Wartość tych podrobionych przedmiotów oszacowano na kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Towar został zabezpieczony przez policjantów, a właściciel usłyszy zarzuty.



Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

KWP w Szczecinie / kp)