Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymali 19 osób

Data publikacji 17.02.2022

Poznańscy policjanci zatrzymali kilkanaście osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się na masową skalę kradzieżami naczep samochodowych wypełnionych kontenerami z towarem. Wobec 5 podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Od ubiegłego roku poznańscy policjanci rozpracowywali grupę osób zajmującą się kradzieżami naczep samochodowych z terenu Niemiec. Funkcjonariusze operacyjnie ustalili, że po kradzieży są one transportowane na teren RP, a towar, który się w nich znajdował sprzedawany do kolejnych klientów.

Mając te informacje, mundurowi nawiązali współpracę z Prokuraturą Krajową i wspólnie ustalili termin realizacji sprawy.

Śledczy odkryli, że za każdym razem nielegalne działanie rozpoczynało się i kończyło na terenie Polski. To tutaj przestępcy rejestrowali swoje ciągniki siodłowe, którymi jechali do zachodnich sąsiadów, a tam włamywali się do wytypowanych wcześniej kontenerów. Sprawdzali rodzaj i jakość towaru, a następnie podczepiali je do swojego pojazdu i wracali nim do kraju. Kolejne osoby, zajmowały się ich rozładunkiem i dalszą sprzedażą zawartości naczepy.

W czwartek 3 lutego na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego policjanci z Poznania zatrzymali za ten proceder łącznie 19 osób, które zamieszane były w kradzieże kontenerów, wypełnionych różnorodnym towarem z terenu Republiki Federalnej Niemiec. Łupem przestępców były m.in. części samochodowe, elektronika, kawa oraz zabawki.

Dowody zebrane w tej sprawie pozwoliły Prokuratorom z Prokuratury Krajowej w Poznaniu na przedstawienie zatrzymanym zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej, paserstwa, kradzieży z włamaniem, poświadczenia nieprawy i składania fałszywych zeznań.

W toku śledztwa policjanci zabezpieczyli mienie o łącznej wartości blisko 6 mln złotych, w tym pieniądze w różnych walutach oraz luksusowe samochody. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / kp)