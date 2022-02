Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się też po służbie, tę tezę potwierdził swoim zachowaniem policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, który zauważył i zatrzymał kierującego z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów i przekazał go w ręce interweniujących policjantów.

Funkcjonariusz, podróżując prywatnie ul. Bosmańską w Koszalinie, zauważył samochód Kia, którego kierujący wykonywał dziwne manewry pojazdem, by po chwili zjechać z jezdni na trawnik, niszcząc go. Kierujący po opuszczeniu trawnika wjechał pojazdem w osiedlową uliczkę i tam został zatrzymany przez policjanta po służbie. W okolicy znajdował się patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, który od razu przybył na miejsce. W trakcie kontroli pojazdu wyszło na jaw, że 32-letni kierowca posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za naruszenie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa funkcjonariusza z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu nieodpowiedzialnego kierowcy, który swoim zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

(KWP w Szczecinie / sc)