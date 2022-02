Do szpitala z policyjną eskortą Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję podjęli policjanci z nyskiej drogówki. Na jednej z ulic Otmuchowa podjechała do nich kierująca samochodem, która zdenerwowanym głosem oświadczyła, że jej córka źle się czuje. Mundurowi stanęli na wysokości zadania, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i bezpiecznie odwieźli kobietę, której życie było zagrożone, do szpitala w Nysie.

Kilka dni temu do policjantów nyskiej drogówki na jednej z ulic w Otmuchowie podjechała kobieta i poprosiła funkcjonariuszy o pomoc. Oświadczyła, że jej 38-letnia córka bardzo źle się czuje, niedawno wyszła ze szpitala i potrzebuje pilnej pomocy. Kobieta miała problem z oddychaniem oraz zaczęły jej drętwieć kończyny. Matka dziewczyny poinformowała funkcjonariuszy, ze względy pogarszający się stan córki samodzielnie chciała ją zawieźć do szpitala.

Z uwagi na to, że stan kobiety zagrażał jej życiu, funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili o wszystkim dyżurnego jednostki. Przenieśli kobietę do policyjnego radiowozu, a następnie używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pojechali bezpiecznie do szpitala w Nysie.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy kobieta uzyskała niezbędną pomoc lekarską.

Pamiętajmy, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do policjantów, zwłaszcza gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.

(KWP w Opolu / kp)