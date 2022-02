"Demon" doprowadził do uciekiniera Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca bmw przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. Policjantki z drogówki natychmiast ruszyły w pościg. Po kilku kilometrach znalazły samochód. Natomiast kierowcę wytropił policyjny pies. Okazało się, że 24-latek uciekał, bo ma sądowy zakaz kierowania. Zarówno za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych, jak i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Policjantki z drogówki, we wtorek przed 20, na ulicy Nowej w Sokółce chciały zatrzymać do kontroli bmw. Kierowca pojazdu przekroczył dopuszczalną prędkość o 20 kilometrów na godzinę. Mężczyzna zlekceważył sygnały dźwiękowe oraz świetlne. Ominął policjantkę, wjeżdżając na chodnik, po czym przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariuszki od razu ruszyły za nim w pościg. Po kilku kilometrach pościgu ulicami Sokółki policjantki zauważyły zaparkowane za garażami bmw. Kierowcy jednak nie było na miejscu. Czynności mundurowych wsparł wtedy służbowy pies "Demon", który namierzył uciekiniera w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak się okazało, za kierownicą bmw siedział 24-letni mieszkaniec Sokółki. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach wyszło również na jaw, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do połowy 2023 roku. 24-latek stracił uprawnienia za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Wczoraj usłyszał zarzuty. Za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych, jak i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna odpowie również za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.

(KWP w Białymstoku / kp)