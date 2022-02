Mężczyzna był na torowisku i potrzebował pomocy - tę zapewnili policjanci Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie mundurowi niejednokrotnie podejmują działania ukierunkowane na ratowanie ludzkiego życia. Chęć niesienia pomocy to jeden z filarów naszej profesji. W miniony weekend (13 lutego) wschowscy prewencjusze starszy posterunkowy Paweł Widera i posterunkowy Przemysław Demski zapobiegli mogącej pojawić się tragedii. Zdarzenie dotyczyło mężczyzny, który został odnaleziony w rejonach torowiska.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend (13 lutego). Dyżurny wschowskiej Policji otrzymał niepokojącą informację od mieszkanki Wschowy dotyczącą jej partnera. Kobieta przedstawiła oficerowi dyżurnemu szczegóły zdarzenia i prosiła o odnalezienie mężczyzny, który udał się w kierunku torowiska.

Nie zwlekając ani minuty dłużej do zadań przydzieleni zostali policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego wschowskiej Policji. Starszy posterunkowy Paweł Widera i posterunkowy Przemysław Demski. Młodzi policjanci pojechali w okolice wschowskiego dworca. Po chwili zauważyli oddalającą się osobę kilkadziesiąt metrów dalej, idącą wzdłuż torowiska. Policjanci postanowili to jak najszybciej sprawdzić. W pewnym momencie mężczyzna przewrócił się na tory i nie mógł się podnieść o własnych siłach. Policjanci podbiegli do niego i udzielili mu pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)