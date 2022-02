Nie chcieli zapłacić za taksówkę. Kompletnie pijani zaatakowali też interweniujących policjantów Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 3 lata mogą trafić za kraty więzienia dwaj wałbrzyszanie w wieku 28 oraz 45 lat, którzy kompletnie pijani zaatakowali interweniujących policjantów. Funkcjonariuszy o pomoc poprosił jeden z taksówkarzy, gdyż podejrzani nie chcieli zapłacić za kurs taksówką. Zamiast do miejsca zamieszkania mężczyźni trafili więc do celi. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (13 lutego). Do policjantów ogniwa wywiadowczego wałbrzyskiej komendy znajdujących się przed komisariatem pierwszym podjechał taksówkarz i poprosił o pomoc. Znajdujący się wewnątrz pojazdu pijani, agresywni i wulgarni mężczyźni nie chcieli zapłacić za kurs. Kiedy funkcjonariusze podjęli czynności służbowe w stosunku do nietrzeźwych wałbrzyszan, ci zaczęli ich znieważać słowami wulgarnymi, a także grozili mundurowym pozbawieniem życia.

Ostatecznie zaatakowali również policjantów, naruszając ich nietykalność cielesną. Funkcjonariusze po użyciu środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej obezwładnili agresorów i doprowadzili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych wałbrzyskiej komendy. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 28-latek miał 1,30 promila alkoholu w organizmie, a 45-latek 2,5 promila.

Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, obaj usłyszeli zarzuty znieważenia policjantów, naruszenia ich nietykalności cielesnej, a także kierowania gróźb bezprawnych w celu wywarcia wpływu na odstąpienie przez mundurowych od czynności służbowych. Podejrzani tłumaczyli, że byli kompletnie pijani i nic nie pamiętają.

Mężczyznom grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP we Wrocławiu / kp)