Świebodzińscy policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego mężczyzny

Zaginionym jest Oliwer Zawodniak , 22 lata. Ostatni raz widziany był w piątek, 28 stycznia 2022 r. w miejscowości Rusinów o godzinie 14.50. Oświadczył wówczas, że udaje się do miejsca zamieszkania. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ktokolwiek ma informacje o zaginionym, proszony jest o kontakt ze świebodzińską Policją pod numerem 47 79 35 211 lub numerem alarmowym 112.