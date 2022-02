Trwają poszukiwania zaginionej matki z córką. Apelujemy do świadków Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Częstochowscy policjanci poszukują zaginionej Aleksandry Wieczorek i jej córki Oliwii, które zaginęły 10 lutego br. Dzisiaj, przy udziale strażaków z Bytomia, zostały sprawdzone zbiorniki wodne znajdujące się przy ogrodach działkowych. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub zatrzymanym 52-letnim Krzysztofie R., które mogłyby pomóc w poszukiwaniach, o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie poszukują zaginionej 45-letniej Aleksandry Wieczorek i jej 15-letniej córki Oliwii. We wtorek, 15.02.2022 r., zatrzymany w tej sprawie 52-letni Krzysztof R. usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, a wczoraj częstochowski sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe zdecydował, że mężczyzna kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie.

Kryminalni analizują wszystkie szczegóły i badają każdy nowy wątek w tej sprawie. Dzisiaj po raz kolejny przeczesywali rejon ogrodów działkowych przy ulicy Żyznej w Częstochowie, gdzie 10 lutego br. ostatni raz widziana była Aleksandra Wieczorek. W działaniach brali udział strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu sprawdzali zbiorniki wodne znajdujące się w tym miejscu. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, poszukiwania zostały przerwane około godziny 14.00. Jutro planowane jest ich wznowienie.

Apelujemy do wszystkich osób (znajomych, sąsiadów, współpracowników zagionej Aleksandry Wieczorek, kolegów i koleżanek ze szkoły, do której uczęszczała zaginiona Oliwia Wieczorek, czy też znajomych 52-letniego Krzysztofa R.), które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub zatrzymanym 52-letnim Krzysztofie R., które mogłyby pomóc w poszukiwaniach. Zwracamy się do osób, które nie tylko w dniu zaginięcia, ale również wcześniej (kilka, czy nawet kilkanaście dni temu) miały kontakt z zaginionymi lub z 52-latkiem i zwróciły uwagę na jakiś charakterystyczny szczegół, czy spotkały te osoby w nietypowych okolicznościach, by zgłaszały się do najbliższej jednostki Policji lub informowały telefonicznie, dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

W dalszym ciągu apelujemy, szczególnie do kierowców, którzy wieczorem 10 lutego br. lub w nocy z 10 na 11 lutego br. poruszały się pojazdem z zamontowaną kamerką samochodową, by przejrzały nagrany materiał. Być może zarejestrowany został przejazd srebrnego forda focusa o numerze rejestracyjnym SC1836F.

Jeśli masz istotne informacje dotyczące zaginięcia mieszkanek Częstochowy, zadzwoń pod numer 997 lub 112, albo napisz do nas: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.

(KWP w Katowicach / mw)