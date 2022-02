Za 20 tys. zł miał pomóc w odzyskaniu skradzionego auta Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 52-letniemu mieszkańcowi województwa śląskiego, który został zatrzymany w Krakowie w miniony wtorek przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Kielcach. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna w zamian za 20 tys. zł obiecywał małżeństwu z Kielc zwrot skradzionego BMW o wartości 200 tys. zł. Wczoraj Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 52-latka na najbliższe 3 miesiące.

W miniony poniedziałek kieleccy policjanci zostali powiadomieni, iż z jednej z posesji na terenie miasta zostało skradzione BMW o wartości 200 tys.zł. Pierwsze ustalenia wykazały, że do tego zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej.

W rozwiązanie tej sprawy włączyli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy miejskiej oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Sprawę w swoje ręce wzięli również pokrzywdzeni kielczanie. W mediach społecznościowych opublikowali wiadomość o skradzionym aucie, zwracając się jednocześnie do internautów o pomoc w jego odzyskaniu. Właściciele wycenili ją na 50 tys. zł.

Okazało się, że poszkodowani szybko otrzymali telefon od mężczyzny, który zapewniał, iż może pomóc w odzyskaniu wartościowego pojazdu. Pomoc ta została wyceniona przez rozmówcę na 20 000 złotych. Kielczanie otrzymali instrukcję, iż we wtorek mają pojechać wraz z gotówką do Krakowa, gdzie dojdzie do wymiany. Pokrzywdzeni zgodnie z instrukcją pojechali do stolicy Małopolski i pojawili się w wyznaczonym miejscu oraz czasie. Podczas przekazania pakunku policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej zatrzymali 52-latka z bogatą kryminalną przeszłością. Szybko się okazało, że zatrzymany, wykorzystując publikowane w mediach społecznościowych informacje, chciał jedynie wyłudzić 20 tys.zł od kielczan. W rzeczywistości mężczyzna nie mógł w żaden sposób pomóc w odzyskaniu auta.

52-latek został przewieziony do Kielc, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Wczoraj miejscowy sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za tego typu przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, iż sprawa nie została zakończona i ma charakter rozwojowy. Nadal trwają intensywne działania procesowe, które mają wyjaśnić skalę działalności mieszkańca województwa śląskiego. Każdy, kto spotkał się z podobną sytuacją, powinien skontaktować się z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W przypadku kradzieży mienia o znacznej wartości pokrzywdzeni często w rozpaczliwy sposób poszukują wszelkiej pomocy. Nierzadko wykorzystują do tego portale społecznościowe i media, gdzie pojawiają się liczne apele o pomoc. Wraz z tymi informacjami publikowane są niestety wrażliwe dane. Są to m.in. numery telefonów, adresy, dokumenty i dane osobowe. Pamiętajmy, że wszystkie te informacje mogą zostać wykorzystane przez oszustów.

W każdym przypadku, gdzie po kradzieży ktoś nawiązuje z nami kontakt w tej sprawie, należy powiadomić Policję.

(KWP w Kielcach / kp)