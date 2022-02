Rozbita grupa, zlikwidowana nielegalna fabryka papierosów i przejęty towar Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i KAS, w ramach śledztwa prowadzonego przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, w której miesięcznie można by było wyprodukować kilka milionów papierosów. Podczas akcji przejęto tytoń oraz papierosy warte prawie milion złotych. W sprawie zatrzymano 7 podejrzanych, z czego 6 tymczasowo aresztowano.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie od kilku miesięcy pracowali nad sprawą nielegalnej fabryki papierosów. Zebrane przez nich informacje doprowadziły do prywatnej posesji znajdującej się na terenie powiatu częstochowskiego w województwie śląskim.

Jak ustalono fabryka działała nieregularnie, tylko co pewien czas dochodziło w niej do wytwarzania papierosów. Funkcjonariusze weszli do hali w momencie rozpoczęcia nielegalnej produkcji. Na miejscu w kilku wygłuszonych i wentylowanych pomieszczeniach ukryta była kompletna linia służąca do produkcji nielegalnych papierosów pakowanych w pudełkach typu „pizza”. Na miejscu zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, kompresory, agregat prądotwórczy oraz papierosy, tytoń i niezbędne do produkcji papierosów komponenty, m.in. filtry i bibuły. Przejęty towar wstępnie oszacowano na kwotę około miliona złotych.

Podczas działań zatrzymano 7 mężczyzn (3 obywateli Ukrainy i 4 Polaków), w wieku od 36 do 57 lat. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, tj. wytwarzania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie aresztował 6 podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Warto podkreślić, że policjanci CBŚP zwalczając przestępczość tytoniową bardzo często współpracują z innymi służbami polskimi i zagranicznymi. Dzięki tej współpracy oraz dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej na arenie międzynarodowej, tylko w tym roku przejęli blisko 85 milionów nielegalnych papierosów i ponad 60 ton tytoniu oraz zlikwidowali 2 fabryki papierosów i 2 krajalnie tytoniu.