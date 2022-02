Podziękowania dla policjantów od 11-latka Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie wpłynęły podziękowania od 11-latka dla miejscowych policjantów za okazaną troskę w czasie sprawdzania przez nich osób będących w izolacji.

Bardzo miłe i ciepłe słowa, jakie napłynęły do gostynińskiej komendy Policji, w liście którego nadawcą jest 11-letni Natan przyniosły mundurowym wiele radości, a tym samym dodały jeszcze więcej siły do realizacji zadań w codziennej służbie. To wyjątkowa nagroda za wkład w zwalczaniu trwającej pandemii. W liście, który otrzymali policjanci, 11-latek objęty izolacją domową nie tylko wyraził zadowolenie ze sposobu kontaktu z funkcjonariuszami, ale podziękował również za empatyczne podejście i zainteresowanie jego rodziną. Do listu dołączony był także rysunek.

Za te miłe gesty bardzo dziękujemy!

(KWP zs. w Radomiu / kp)