Nielegalne papierosy i tytoń nie trafią na rynek Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zapobiegły uszczupleniu Skarbu Państwa na kwotę prawie 440 tys. zł. Policjanci zatrzymali do sprawy trzech mężczyzn, u których zabezpieczyli 440 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz 30 kg tytoniu. Decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym. Będą odpowiadali za paserstwo akcyzowe.

Ustalenia policjantów ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pozwoliły im podjąć obserwację mężczyzny, co do którego zachodziło podejrzenie, że może chcieć wprowadzić do obrotu dużą ilość papierosów bez polskch znaków akcyzy skarbowej.

W trakcie realizacji policjanci zauważyli, jak mężczyzna wsiada do samochodu osobowego i wraz z pasażerem kieruje się na Wawer. Tam doszło do spotkania z kierowcą busa, z którego mężczyźni w wieku 43-50 lat przepakowali charakterystyczne pudełka. Wtedy policjanci podjęli decyzję o podjęciu działań. W ich trakcie funkcjonariusze przeszukali oba pojazdy. W osobówce znaleźli i zabezpieczyli 10 tekturowych pudełek, w których znajdowało się prawie 40 tysięcy sztuk papierosów, natomiast w busie 100 takich pudełek wypełnionych 400 tysiącami sztuk papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej. Kolejne nielegalne papierosy zostały zabezpieczone podczas przeszukania miejsca zamieszkania 43-latka.

W efekcie podjętych działań przez policjantów wydziału zabezpieczonych zostało prawie 440 tysięcy sztuk papierosów i 30 kg tytoniu w workach. Łączna suma uszczupleń na szkodę Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosła prawie 440 tysięcy złotych. Wszystkie zabezpieczone papierosy posiadały na filtrze zastrzeżony znak towarowy znanego producenta papierosów.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe zarzuty paserstwa akcyzowego. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Zarzuty wobec mężczyzn mogą zostać rozszerzone o art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej.

(KSP / mw)