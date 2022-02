Piękny gest - podziękowania za pomoc dzielnicowego „w trudnych chwilach” Powrót Generuj PDF Drukuj Kto jest najbliżej ludzkich spraw? Dzielnicowy! Jako policjant pierwszego kontaktu bardzo często jest on również powiernikiem, psychologiem, doradcą prawnym, mediatorem. Jego rolą jest pomagać i wspierać. Choć jego służba nie jest łatwa, to daje ogrom satysfakcji, szczególnie w chwilach, kiedy dzięki podjętym działaniom udało się odmienić czyjś los na lepszy. Aspirant Tomasz Szura dzielnicowy sulęcińskiej jednostki, otrzymał piękne podziękowania za pomoc młodemu człowiekowi, w bardzo trudnym momencie jego życia – wyjątkowy tort i oprawione słowa wdzięczności. #PomagamyiChronimy

Rola dzielnicowego w Policji jest szczególna. Jako funkcjonariusz pierwszego kontaktu jest on najbliżej ludzkich spraw – problemów i trosk. Jego rolą jest pomagać i wspierać, bardzo często jest on powiernikiem, psychologiem, doradcą prawnym, mediatorem. Choć jego służba nie jest łatwa, to daje ogrom satysfakcji, szczególnie w chwilach, kiedy dzięki podjętym działaniom udało się odmienić czyjeś życie na lepsze.

W środę (16 lutego) do sulęcińskiej jednostki przyszedł mężczyzna, który chciał przekazać na ręce Komendanta pewien szczególny prezent. Był to piękny, okazały tort z logo Policji i napisem „Dziękuję”. Do niego dołączył oprawione w ramę słowa wdzięczności skierowane do dzielnicowego aspiranta Tomasza Szury: „(...) za pomoc w trudnych chwilach mi i mojej rodzinie. Postawa obywatelska, którą się wykazał, być może uratowała mi życie, a na pewno ukierunkowała na nową dobrą drogę życia, za co jestem ogromnie wdzięczny”. Pewien czas temu, mężczyzna znajdował się w bardzo trudnym momencie swojego życia, to właśnie wtedy aspirant Tomasz Szura zaufał, uwierzył i dał młodemu człowiekowi szansę na zmianę i poprawę. Jak się dziś okazuje, podjął najlepszą z możliwych decyzji. Inspektor Mirosław Kędziora Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie z dumą wręczył policjantowi prezent, gratulując i jeszcze raz dziękując za niezwykle empatyczną postawę. Zdradzimy, że tort był pyszny, a podziękowania znalazły szczególne miejsce na biurku funkcjonariusza.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)