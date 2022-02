Policjanci zatrzymali sprawców rozboju na stacji paliw w Białym Borze Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za rozbój odpowie dwóch mężczyzn, którzy napadli na stację paliw w Białym Borze. Jeden z napastników trzymając metalowy klucz, odepchnął pracownika stacji i dokonał kradzieży pieniędzy. Ze stacji zginęły nie tylko pieniądze, ale i artykuły spożywcze. Obydwaj mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 12 lat więzienia.

W miniony wtorek (15.02.2022) na stację paliw w Białym Borze podjechał samochód marki VW Polo, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Dzięki relacji świadków, jak również zapisowi na kamerze monitoringu policjanci ustalili, że jeden z mężczyzn stojąc w drzwiach, dokonał kradzieży kilku butelek różnego rodzaju marek piwa oraz napojów gazowanych. Natomiast drugi ze sprawców trzymając w ręku metalowy klucz, odepchnął jedną z pracujących na stacji kobiet ze stanowiska kasowego i dokonał kradzieży pieniędzy.

Od tego momentu na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora rejonowego prowadzone były czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców a w konsekwencji ich zatrzymanie. Sprawą tego rozboju natychmiast zajęli się szczecineccy kryminalni przy współpracy z policjantami z białoborskiego posterunku policji. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzali każdą informację, jaka mogła pomóc w ustaleniu sprawcy. Po dokładnym rozpytaniu osób, które mogły cokolwiek wnieść do sprawy i analizie zebranych materiałów, policjanci wytypowali osoby podejrzewane o dokonanie tego rozboju.

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze dotarli do pierwszego ze sprawców rozboju, który już następnego dnia został zatrzymany na terenie Miastka. Wczoraj (17.02) kryminalni, współpracując z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Miastku, zatrzymali w miejscu zamieszkania drugiego mężczyznę.

Mieszkańcy Miastka w wieku 31 i 36 lat zostali doprowadzeni do szczecineckiej jednostki i przebywają w policyjnym areszcie. Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku złożył wniosek do Prokuratora Rejonowego o zastosowanie wobec sprawców środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Napastnikom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)