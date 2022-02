Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego

Policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego kraśnickiego komisariatu wracał samochodem do domu po zakończonej służbie. W pewnym momencie zauważył poszukiwanego 55-latka. Zatrzymał mężczyznę, a następnie przekazał funkcjonariuszom z patrolu, którzy finalnie zadbali o to aby trafił do zakładu karnego celem odbycia zastępczej kary aresztu.