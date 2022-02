21 i 23 latek odpowiedzą za szereg kradzieży katalizatorów. Dzięki czujności mieszkańców zatrzymani przez policjantów na gorącym uczynku Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wejherowa otrzymali informację o osobach, które na jednym z parkingów w mieście próbują okraść zaparkowane auto. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce policjantów prewencji, którzy zatrzymali złodziei niemal na gorącym uczynku kradzieży katalizatora. W wyniku dobrej współpracy funkcjonariuszy z lokalną społecznością sprawcy staną teraz przed sądem, gdzie odpowiedzą za popełnione przestępstwo.

W nocy w środę przed godziną 3.00 nad ranem dyżurny wejherowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednym z wejherowskich parkingów osiedlowych, ktoś prawdopodobnie kradnie katalizator. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci prewencji. Kiedy dojeżdżali na miejsce, sprawcy schowali się w pobliskim lesie w zaroślach, w rejonie przy rzece. W wyniku krótkich poszukiwań zauważyli dwóch mężczyzn. Policjanci podeszli do nich i zapytali, co robią o tej porze w lesie. Mężczyźni odpowiedzieli, że są na grzybach. Zachowanie mężczyzn było bardzo podejrzane, ponadto byli cali przemoczeni, a rysopis podany przez świadka wskazywał, że to prawdopodobnie oni ukradli katalizator spod samochodu na parkingu.

Policjanci zatrzymali mężczyzn i doprowadzili ich do wejherowskiej komendy. Policjanci przeszukali teren i znaleźli dwa plecaki, wciśnięte pod leżące drzewo. W ich wnętrzu znajdowały się kominiarki i przedmioty, które służyły do podnoszenia samochodów oraz wycinania katalizatorów, znaleźli także wycięty katalizator. Podczas przeszukania prywatnej posesji należącej do podejrzanego kryminalni znaleźli tam inny wycięty katalizator z samochodu bmw.

Policjanci dalej pracując nad sprawą i wcześniej zgłoszonymi kradzieżami ustalili, że obaj zatrzymani odpowiadają łącznie za 9 przestępstw, w tym siedem kradzieży katalizatorów i dwa usiłowania kradzieży. Wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie Wejherowa. Sprawcy kradli katalizatory głównie z samochodów bmw, opel i mitsubishi.

21 i 23-latek zostali w czwartek, 17.02.2022 r. przesłuchani i usłyszeli 9 zarzutów dotyczących kradzieży katalizatorów w tym dwóch usiłowań kradzieży. Kradzież mienia jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Dzięki obywatelskiej postawie oraz przekazanej dyżurnemu informacji, zatrzymani przez policjantów sprawcy, odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwo.

Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o właściwą reakcję, gdy jesteśmy świadkami naruszenia prawa. W takim przypadku, jeśli zadzwonimy na policję w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa, pokazujemy, że nie godzimy się na takie zachowanie – m.in. okradanie innych.

(KWP w Gdańsku / sc)