Chciał odzyskać zainwestowane w przeszłości pieniądze - został oszukany na 180 tys. zł

Data publikacji 18.02.2022

Do świdnickich policjantów zgłosił się 90-latek, który padł ofiarą oszustów. Mężczyzna dostał propozycję odzyskania zainwestowanych w przeszłości pieniędzy, skorzystał z oferty i zainstalował program do zdalnej obsługi pulpitu. W rezultacie stracił ponad 180 tysięcy złotych. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi oraz ostrożności!

W miniony poniedziałek, 14.02.2022 r. do świdnickich policjantów zgłosił się 90– letni mieszkaniec powiatu, który został oszukany. Jak wynikało z jego relacji, w ubiegłym tygodniu zadzwonił do niego nieznany mu mężczyzna i powiedział, że może odzyskać zainwestowane w przeszłości pieniądze.

90-latek przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej zainwestował kilkaset dolarów. Rozmówca przekazał mu informację, że dzwoni właśnie w sprawie tych pieniędzy. Według jego relacji odsetki od tej kwoty urosły do sumy 45 tysięcy dolarów i szkoda, żeby środki przepadły. W ten sposób namówił seniora, żeby skorzystał z jego oferty. Poinformował go jednocześnie, że jeśli chce wypłacić zgromadzone środki, musi najpierw przelać równowartość tej kwoty, aby spełnić wszelkie formalności względem urzędu skarbowego. „Konsultant” zapewnił również, że po wpłacie wskazanej kwoty przez seniora, zostanie mu ona natychmiast zwrócona. By sfinalizować całą transakcję, na adres e-mail 90-latka został też przesłany link, którego kliknięcie spowodowało, że senior nieświadomie zainstalował na swoim urządzeniu oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie jego komputerem przez Internet. W ten sposób oszust uzyskał dostęp do tego, co działo się na urządzeniu 90-latka.

Kiedy starszy mężczyzna zalogował się na swoje konto bankowe, odkrył, że brakuje na nim jego oszczędności. Okazało się, że pieniądze zostały przesłane na inne konto i senior stracił ponad 180 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę podczas wykonywania operacji finansowych. Pamiętajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody działania. Niezmienny pozostaje cel, który chcą osiągnąć — wyłudzenie naszych pieniędzy. Nigdy pod żadnym pozorem nie instalujmy na swoich urządzeniach programów proponowanych nam przez nieznajomych. Poprzez takie aplikacje oszuści uzyskują łatwy dostęp do naszego pulpitu i tym samym przejmują niezbędne dane, przy pomocy których mogą dysponować naszymi środkami finansowymi. Zachowajmy zdrowy rozsądek i ostrożność, aby nie stracić oszczędności całego życia.

(KWP we Wrocławiu / sc)