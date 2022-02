Jadąc na służbę, zatrzymał kierowcę pod wpływem narkotyków Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Grębocic, w powiecie polkowickim, podjął czynności służbowe w momencie, gdy zmierzał dopiero do swojej jednostki, aby rozpocząć służbę. Funkcjonariusz w drodze z domu do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zatrzymał kierującego oplem 32-latka, którego zachowanie zwróciło jego uwagę. Dzięki tej interwencji mężczyzna, który znajdował się pod wpływem narkotyków, nie mógł kontynuować jazdy, stracił dokument uprawniający go do kierowania pojazdami i teraz przed sądem odpowie za swoje zachowanie.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Grębocic, tak jak robił to przez ostatnie 13 lat, wyjechał wczoraj z domu do miejsca pełnienia służby, którą tym razem rozpoczynał w Polkowicach. W trakcie podróży jego uwagę zwrócił opel, za kierownicą którego siedział 32-letni mężczyzna. Technika jazdy wspomnianego kierowcy wzbudziła u policjanta podejrzenie, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu, bądź narkotyków.

Mundurowy zatrzymał 32-letniego głogowianina, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Mężczyzna już na początku rozmowy z funkcjonariuszem przyznał, że co prawda jest trzeźwy, ale chwilę wcześniej zażywał narkotyki. Przeprowadzone badanie ostatecznie potwierdziło, że znajdował się on pod wpływem środków odurzających. Narkotester wskazał obecność w organizmie kierowcy zarówno amfetaminy, jak i metamfetaminy. Skrajnie nieodpowiedzialny 32-latek stracił prawo jazdy i teraz przed sądem odpowie za swoje zachowanie.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP we Wrocławiu / kp)