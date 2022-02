Policjant z Wrocławia w czasie wolnym od służby udzielił pomocy medycznej rannej w wypadku kobiecie

We wczesnych godzinach porannych funkcjonariusz z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki wracał po służbie do domu. Jadąc ulicami miasta zauważył zdarzenie drogowe, w którym brały udział dwa auta osobowe. Jego reakcja była natychmiastowa. Zabezpieczył miejsce zdarzenia i polecił świadkom zadzwonić na numer alarmowy 112. Sam sprawdził funkcje życiowe oraz obrażenia ciała kobiety zakleszczonej w osobowej skodzie. Był przy poszkodowanej i stabilizował jej szyję do czasu przyjazdu ratowników medycznych, nadzorując jej stan zdrowia.