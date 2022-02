Współpraca międzynarodowa Policji i Prokuratury zaowocowała zatrzymaniem osób stojących na czele zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszukiwaniem seniorów na pograniczu Data publikacji 19.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali osoby podejrzane o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami tzw. na wnuczka. Sprawa ma charakter międzynarodowy, gdyż sprawcy wykonywali połączenia telefoniczne z Polski do Czech oraz Niemiec i oszukiwali tamtejszych seniorów. Policjanci z Wrocławia i Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nawiązali współpracę z funkcjonariuszami państw sąsiednich, wynikiem czego jest aresztowanie członków grupy przestępczej. Intensywna praca śledczych od ponad dwóch lat przyniosła rezultaty w postaci wyeliminowania istotnych liderów tej grupy, a wcześniej zatrzymaniem wszystkich kurierów przewożących wyłudzone pieniądze na teren naszego kraju. Policjanci nie wykluczają dalszych działań. Decyzją sądu przestępcza para trafiła do tymczasowego aresztu.

Intensywne i skrupulatne działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu doprowadziły do ustalenia, że na terenie miasta, w okresie od marca 2019 roku do października 2021 roku, działała zorganizowana grupa przestępcza wykorzystująca mechanizm przestępczy określany „oszustwem na wnuczka”, a członkowie grupy wykonując z Polski połączenia telefonicznie do obywateli Czech i Niemiec- osób w podeszłym wieku - podawali się za ich osoby najbliższe, prosząc o przekazanie znacznych kwot pieniężnych bądź precjozów, w ten sposób doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Ofiarami są osoby starsze, celowo wybierane przez przestępców, którzy właśnie z racji na wiek pokrzywdzonych, wykorzystywali ich naiwność i łatwowierność. Wyłudzone pieniądze czy fanty trafiały do kuriera, który przywoził je na granice państwa, tam kolejny przejmował i dostarczał na teren Wrocławia,

Z uwagi na transgraniczny charakter działalności przestępczej prowadzonej na terenie kilku państw Europy, policjanci i prokuratorzy z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec podjęli czynności zmierzające do nawiązania ścisłej współpracy w celu ustalenia sprawców oszustw i określenia ich odpowiedzialności karnej. W tym celu pod egidą europejskiej instytucji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych „Eurojust” z siedzibą w Hadze zawiązany został międzynarodowy zespół dochodzeniowo-śledczy, którego uczestnikami są Prokuratury we Wrocławiu, w Brnie i w Monachium.

Wspólne działania policji polskiej, czeskiej i niemieckiej, współpraca z Europolem oraz działania powołanej międzynarodowej grupy dochodzeniowo-śledczej doprowadziły do zgromadzenia dowodów przestępstwa i w dniach 14 oraz 16 lutego 2022 roku zatrzymania na terenie naszego kraju członków zorganizowanej grupy przestępczej, którym dotychczas zarzucono popełnienie szeregu oszustw na szkodę obywateli z Czech i Niemiec. Łączna suma strat opiewa na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000 zł.

Działania śledczych prowadzone były na terenie kilku województw w Polsce. Zabezpieczono szereg materiałów dowodowych wskazujących na to, że zatrzymane osoby stały na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymanie przestępczej pary było pokłosiem wcześniejszych czynności w tej sprawie, kiedy zarzuty usłyszeli tzw. kurierzy przewożący wyłudzoną gotówkę i precjoza na teren Polski. Policjanci z Wrocławia prowadzili intensywne i wnikliwe czynności operacyjne od ponad 2 lat, by w rezultacie doprowadzić do zatrzymania organizatorów tego nielegalnego procederu. Podczas zasadzki na oszustów, kompan podejrzanej Polki próbował taranować policjantów wjeżdżając w nich swoim autem, uszkodził jeden z radiowozów, podjął nawet próbę ucieczki, lecz nieskuteczną. Został zatrzymany na terenie sąsiedniego województwa posiadając przy sobie dodatkowo narkotyki i mając na koncie szereg innych przestępstw, Ofensywne działania kryminalnych z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu oraz wnikliwa i żmudna praca śledczych udaremniły ucieczkę i prowadzenie dalszego przestępczego procederu oszukiwania seniorów na pograniczu.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Decyzją sądu obywatel Czech i obywatelka Polski zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawcom grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

asp. szt . Monika Kaleta



Źródło: Wydział Kryminalny

KWP we Wrocławiu

Film 2022_02_18_DOLNY_SLASK_Rom.mp4 Opis filmu: film z kilku doprowadzeń zatrzymanych do sprawy o charakterze międzynarodowym Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 2022_02_18_DOLNY_SLASK_Rom.mp4 (format mp4 - rozmiar 49.39 MB)