Podziękowania za wieloletnią służbę i gratulacje z okazji awansów dla kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uroczyste zbiórki związane z przejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy wchodzących w skład ścisłego kierownictwa policji na Dolnym Śląsku odbyły się wczoraj i dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W podniosłej atmosferze, z mundurem pożegnali się między innymi: insp. Krzysztof Noculak, insp. Maciej Januszkiewicz, insp. Jacek Bandyk, insp. Janusz Cygala, mł. insp. Artur Szymański, mł. insp. Mariusz Kucharczyk, mł. insp. Adam Skrzypek, mł. insp. Artur Babieno i podinsp. Andrzej Barna. Podczas spotkań Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami, podziękował odchodzącym policjantom za wieloletnią współpracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wręczył rozkazy personalne funkcjonariuszom w związku z powierzeniem im obowiązków na nowych służbowych stanowiskach kierowniczych.

17 i 18 lutego 2022 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyły się wideokonferencje oraz uroczyste zbiórki kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, które związane były bezpośrednio z przejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy wchodzących w skład ścisłego kierownictwa komendy i kilku jednostek terenowych.

W spotkaniach, które zorganizowano z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami: mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, insp. Mariuszem Bużdyganem i insp. Pawłem Barskim, a także przedstawiciele ścisłego kierownictwa komendy wojewódzkiej, komend miejskich oraz powiatowych z terenu naszego województwa.

Z mundurem w podniosłej atmosferze, uroczyście pożegnali się między innymi:

- insp. Krzysztof Noculak, do grudnia 2021 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

- insp. Maciej Januszkiewicz, do grudnia 2021 roku Komendant Miejski Policji we Wrocławiu,

- mł. insp. Artur Szymański I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy,

- mł. insp. Mariusz Kucharczyk I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu,

- insp. Jacek Bandyk Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim,

- insp. Janusz Cygala Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze,

- podinsp. Andrzej Barna Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu,

- mł. insp . Adam Skrzypek Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu,

- mł. insp. Artur Babieno Naczelnik Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu.

Nie mogło więc zabraknąć podziękowań kierownictwa za długoletnią i owocną służbę, a także ogromne zaangażowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Oprócz słów wielkiego uznania, z rąk szefa dolnośląskich policjantów odchodzący ze służby funkcjonariusze, otrzymali także specjalne okolicznościowe tabliczki.

Podczas piątkowej uroczystości, zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, rozkazy personalne w związku z powierzeniem obowiązków na nowych stanowiskach kierowniczych, otrzymało także 9 funkcjonariuszy:

- mł. insp. Mariusz Tański na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu,

- nadkom. Stanisław Cenarski na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,

- mł. insp. Jarosław Barna na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Ślaskim,

- nadkom. Jarosław Burdzy na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu,

- mł. insp. Beata Sornat na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, który to odebrał mł. insp. Zbigniew Kopij Komendant Miejski Policji w Legnicy,

- podinsp. Justyna Kowalczyk na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu,

- kom. Kamil Piasecki na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy,

- podinsp. Leszek Konefał na stanowisko Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

- kom. Arkadiusz Majcherek na stanowisko Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Awansowanym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji nowych zadań służbowych, a rozstającym się ze służbą funkcjonariuszom dziękujemy za profesjonalizm w działaniu i wyśmienitą współpracę, a także życzymy samych równie ciekawych, lecz bardziej spokojnych dni.

Uroczyste zbiórki rozpoczęły i zakończyły się meldunkiem, a później policjanci zrobili sobie kilka pamiątkowych fotografii, na które teraz spoglądać będą, gdy wrócą wspomnienia z lat zaszczytnej służby w Policji.