Kolejne uderzenie w gang przemytników papierosowych Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania CBŚP, KAS i SG, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, doprowadziły do zatrzymania 18 osób oraz przejęcia 6 mln papierosów i 2 specjalistycznych linii do produkcji papierosów. Wartość zabezpieczonego towaru to blisko 5 mln zł. Jest to efekt ostatniego uderzenie funkcjonariuszy w tę grupę. Łącznie podczas wszystkich działań przeprowadzonych na terenie Polski i Wielkiej Brytanii zabezpieczono 38 mln papierosów i ponad 2,1 mln funtów w gotówce oraz zatrzymano 20 osób.

Sprawa miała swój początek w 2020 roku, kiedy to policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS zatrzymali 2 osoby i przejęli 14 mln papierosów. Wówczas to na terenie województwa łódzkiego, zatrzymano pojazd ciężarowy z naczepą, w której znajdowały się ponad 4 mln sztuk papierosów oznaczonych marką jednej ze znanych brytyjskich firm tytoniowych. W powiecie radomszczańskim w hali magazynowej znajdowało się prawie 10 mln papierosów. Nielegalny towar ukryty był na paletach z płytami elewacyjnymi.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że przejęte papierosy miały być przemycone do Wielkiej Brytanii. Wielomiesięczna współpraca funkcjonariuszy CBŚP, KAS z brytyjskim oficerem łącznikowym HMRC w Warszawie doprowadziła do ustalenia sposobu działania zorganizowanej grupy przestępczej. W jej efekcie jeszcze w 2020 roku przeprowadzono działania na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie zatrzymano dwóch Polaków. W samochodach ciężarowych oraz w magazynach brytyjscy funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 18 mln papierosów. Wtedy także przejęto ponad 2,1 mln funtów w gotówce. Pieniądze znajdowały się w samochodach ciężarowych, które miały wyjechać już z Wielkiej Brytanii do Polski. Decyzją tamtejszego sądu obaj zatrzymani zostali skazani na 7,5 roku więzienia.

Największe uderzenie zostało przeprowadzone w lutym na terenie wielu województw Polski. Wówczas to, funkcjonariusze z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalski, zatrzymali 18 osób. Wśród zatrzymanych są dobrze znane funkcjonariuszom osoby, m.in. Dominik O. ps. Suchy. Mężczyzna był wcześniej zatrzymywany przez CBŚP w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych.

Podczas akcji funkcjonariusze przejęli 6 mln szt. papierosów, ukrytych na naczepie samochodu ciężarowego zaparkowanego na parkingu w woj. łódzkim. Kilka kilometrów dalej w innej miejscowości na terenie prywatnej posesji, w pomieszczeniu gospodarczym znajdowała się maszyna służąca do produkcji papierosów. Kolejną maszynę funkcjonariusze odkryli na naczepie samochodu ciężarowego, która znajdowała się na prywatnej posesji w woj. wielkopolskim.

Łącznie podczas przeszukań kilkudziesięciu posesji, funkcjonariusze zabezpieczyli równowartości 846 tys. zł w gotówce w różnej walucie, luksusowe zegarki, 16 kolekcjonerskich pojazdów luksusowych (porsche 911, bmw alpina, mercedes amg), 12 ciągników siodłowych, 10 naczep do samochodów ciężarowych, 110 g złota, a także odzież i galanterię światowych ekskluzywnych marek. Całość oszacowano wstępnie na kwotę około 6,3 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy miesięcznie mogli wysyłać od kilku do kilkunastu transportów papierosów do Wielkiej Brytanii, a sami określali się „królami przemytu”.

W Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalski zatrzymanym przedstawiono zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dodatkowo 14 osób usłyszało zarzuty prania pieniędzy. W okresie objętym śledztwem, podejrzanym przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu i przemytu do Wielkiej Brytanii co najmniej 63 mln papierosów, co skutkowało uszczupleniami podatkowymi na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 81 mln zł. Decyzją sądu 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Podczas działań prowadzonych na terenie Polski przejęto 20 mln szt. papierosów, a w Wielkiej Brytanii zabezpieczono 18 mln papierosów, czyli łącznie wyeliminowano 38 mln sztuk papierosów bez akcyzy. Gdyby te wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do obrotu, Skarb Państwa poniósłby straty w wysokości ok. 40 mln zł.

Wideo/foto: CBŚP, KAS, SG i HMRC

