Pijany odebrał kursantów na prawo jazdy Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z łódzkiej wojewódzkiej grupy Speed zatrzymali do kontroli opla zafirę, którego 66-letni kierowca swoim stylem jazdy wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas badania stanu trzeźwości wyszło na jaw, że miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Przewoził dwóch pasażerów, których odebrał z kursu na prawo jazdy.

Podczas działań „PIRAT”, przeprowadzonych 19 lutego 2022 roku, około 16.00 policjanci z łódzkiej grupy Speed na ulicy Dąbrowskiego przy ul. Gojawiczyńskiej, zatrzymali „krewkiego” kierowcę. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 1 promil alkoholu w organizmie. W pojeździe znajdowało się jeszcze dwóch pasażerów w wieku 18 lat, których to kierowca odebrał z kursu na prawo jazdy.

Kierujący nie negował swojego stanu upojenia tłumacząc się tym, że wieczór wcześniej sporo wypił ze swoim sąsiadem. Kierowanie pojazdem w takim stanie usprawiedliwiał koniecznością odbioru młodzieży z kursu na prawo jazdy i …pośpiechem związanym z ciepłym obiadem oczekującym na nich w domu.

Zaskoczeniem dla niego było jak poważne konsekwencje czekają go w niedalekiej przyszłości. Posiadając zawodowe prawo jazdy stracił je na co najmniej 36 miesięcy. Grozi mu także kara pozbawienia wolności do 2 lat i wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi / sc)