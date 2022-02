Zatrzymany przez wrocławskich policjantów za udział w „karuzeli vatowskiej” Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali mężczyznę biorącego udział w fikcyjnym obrocie różnymi towarami. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT sięgają 3 mln zł. Zatrzymany usłyszał zarzuty, za które grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa, nad którą pracowali funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, doprowadziła do zatrzymania 40-latka, podejrzanego o udział w tzw. „karuzeli vatowskiej”. Zanim jednak do tego doszło, policjanci po ustaleniu mężczyzny odpowiedzialnego za udział w tym procederze musieli namierzyć aktualne miejsce, w którym ukrywał się podejrzany. 40-latek często zmieniał adresy zamieszkania i nie posiadał stałej pracy. Nie krył więc swojego zaskoczenia, gdy u progu drzwi jego aktualnego lokum pojawili się wrocławscy policjanci.

Jak ustalili zajmujący się tą sprawą funkcjonariusze, mechanizm fikcyjnego obrotu towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy. Towar fikcyjnie przepływał przez kilka spółek - w procesie tym wystawiane były więc fikcyjne faktury na obrót różnymi artykułami. Na podstawie generowanej dokumentacji występowano następnie o zwrot podatku. Doszło w ten sposób do wyłudzenia od Skarbu Państwa kwoty blisko 3 milionów złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa - funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ustalają kolejne osoby, które zamieszane były w proceder „karuzeli vatowskiej”. Niewykluczone są więc kolejne zatrzymania.

(KWP we Wrocławiu / sc)