Syn podejrzany o znęcanie nad 83-letnim ojcem musiał opuścił mieszkanie w asyście policjantów

W ubiegłą środę,16.02.2022 r., tuż przed 13.00 policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Oświęcimiu, gdzie zatrzymali nietrzeźwego 51-latka agresywnie zachowującego się wobec swojego 83-letniego ojca. W trakcie czynności mundurowi ustalili, że mężczyzna już od dłuższego czasu stosuje przemoc wobec seniora. W związku z podejrzeniem znęcania w rodzinie 51-latek trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu. Następnie sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy. W ciągu dwóch dni zebrali dowody świadczące, o tym że 51-latek od trzech lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem, którego szarpał, wyzywał i poniżał. Na tej podstawie podejrzanemu został postawiony zarzut znęcania fizycznego i psychicznego nad pokrzywdzonym. Mając na względzie natychmiastowe przerwanie przemocy domowej policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec sprawcy środków zapobiegawczych.

W piątek, 18.02.2022 r., rano, podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty znęcania fizycznego i psychicznego nad ojcem. Ponadto prokurator wobec podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Następnie podejrzany w asyście policjantów udał się do miejsca zamieszkania, z którego zabrał rzeczy osobiste po czym opuścił mieszkanie. Został poinformowany przez funkcjonariuszy o miejscach, w których może znaleźć schronienie. Ponadto mundurowi pouczyli go, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.Za znęcanie w rodzinie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Przerwij przemoc

Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Ponadto pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej. Należy tylko zacząć działać. Funkcjonariusze kierują swój apel o przerwanie przemocy również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie, swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przypominamy, że w dniach od 21 do 27 lutego 2022 roku na terenie całego kraju obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Idea tego wyjątkowego tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który przypada na dzień 22 lutego. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tych dniach osoby poszkodowane przestępstwem w ramach specjalnych dyżurów mogą bezpośrednio skontaktować się z sądem, pProkuraturą, Policją oraz przedstawicielami instytucji pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem, aby uzyskać potrzebną poradę czy informację.

Pamiętajmy o wsparciu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Informacje o funduszu są dostępne pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

Lista organizacji udzielających różnego rodzaju wsparcia oraz pomocy jest dostępna pod adresem: : https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Na terenie Małopolski działa dziewięć punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem tj. w Krakowie, Oświęcimiu, Chrzanowie, Myślenicach, Miechowie, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach oraz Wieliczce.

(KWP w Krakowie / sc)