Zamienili się miejscami w obawie przed kontrolą policyjną Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna chcąc uniknąć odpowiedzialności zamienił się miejscem z pasażerką. Badanie wykazało ponad 2 promile w organizmie 38-latka, który nie posiadał również uprawnień do kierowania. Za tak nieodpowiedzialne zachowanie grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W sobotę 19 lutego 2022 roku około godziny 11.20 na ulicy Konstantynowskiej, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zwrócił uwagę na jadącego przed nim saaba. Kierujący tym pojazdem na widok stojących po przeciwnej stronie drogi policjantów nagle, gwałtownie zatrzymał się na poboczu. Z samochodu od strony kierowcy wysiadł mężczyzna, który podszedł do pasażera i zaczął z nim emocjonalnie rozmawiać nerwowo wymachując rękami. Po chwili z pojazdu od strony pasażera wysiadła kobieta, która następnie wsiadła za kierownicę. Mężczyzna, który do tej pory kierował pojazdem był już jego pasażerem. Wzbudziło to zainteresowanie przełożonego policjantów z łódzkiej drogówki, który podejrzewał, że 38-latek może być pod wpływem alkoholu. Naczelnik wielokrotnie w swojej karierze spotykał się z sytuacjami kiedy osoby nietrzeźwe na widok kontroli policyjnej zawracały bądź zaprzestawały dalszej jazdy, wysiadając z auta i pozostając w jego otoczeniu do czasu odjazdu policjantów. Komisarz Michał Szymajda postanowił zatrzymać saaba. Widział jak kobieta kierująca pojazdem ruszyła w kierunku centrum Łodzi, jednak nagle skręciła w ulicę Krańcową, gdzie naczelnik nie czekając ani chwili zatrzymał pojazd. Gdy kobieta na widok mundurowego uchyliła okno samochodu, ten poczuł silną woń alkoholu.

Wezwany na miejsce patrol drogówki przebadał 38-latka na zawartość alkoholu, okazało się wówczas, że mężczyzna jest kompletnie pijany - miał ponad 2 promile w organizmie. 38-latek zapytany o taki stan rzeczy przyznał policjantom, że pił alkohol całą noc. Dodał, że nie lubi gdy jego partnerka jeździ samochodami, gdyż według niego nie potrafi tego robić, ponadto każda jej jazda kończy się uszkodzeniami aut. Mężczyzna dodał, że obawiał się kontroli policyjnej ponieważ ma zatrzymane prawo jazdy. Funkcjonariusze w policyjnych systemach potwierdzili, że 38-latek nie posiada uprawnień do kierowania od 2003 roku. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane za spowodowanie wypadku drogowego. Kontroli poddano również trzeźwość oraz uprawnienia kobiety. Jak się okazało była trzeźwa, posiadała również ważne prawo jazdy, a saab jest jej własnością. Kobieta nie potrafiła wytłumaczyć swojego postępowania. 26-latka za udostępnienie pojazdu osobie nie posiadającej uprawnień do kierowania została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł.

38-latek został zatrzymany, teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie tj. kierowanie pojazdem pomimo braku wymaganych uprawnień oraz w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci przypominają!

Zgodnie z art. 96 § 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń „właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze grzywny”. Pamiętajmy udostępniając swój pojazdu osobie nietrzeźwej oraz nieposiadającej uprawnień do kierowania przyczyniamy się do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Taka osoba na drogach to potencjalny pirat drogowy. Dbajmy o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, uniemożliwiajmy jazdę pijanym kierowcom.

(KWP w Łodzi /sc)