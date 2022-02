Raciborscy kryminalni przechwycili znaczne ilości narkotyków Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Policjanci przejęli prawie dwa kilogramy amfetaminy, blisko kilogram marihuany, pół kilograma kokainy i 116 gramów ekstazy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

W niedzielę 13 lutego br. w Krapkowicach w województwie opolskim raciborscy kryminalni zatrzymali do kontroli volkswagena transportera. Policjanci mieli podejrzenia, że samochodem mogą być przewożone narkotyki. Nie mylili się. W środku znaleźli prawie pół kilograma kokainy oraz przeszło 700 gramów marihuany. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 37 lat. Obaj zostali przesłuchani przez śledczych. To jednak nie był koniec sprawy. Dwa dni później w Branicach w województwie opolskim policjanci zatrzymali trzeciego mężczyznę związanego z narkotykowym procederem. W trakcie przeszukania domu, w którym mieszkał 34-latek, kryminalni znaleźli prawie 2 kilogramy amfetaminy, przeszło 100 gramów ekstazy oraz ponad 300 gramów marihuany. Również i on trafił do policyjnego aresztu.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek raciborskich śledczych prowadzących sprawę i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował trzech mężczyzn na trzy miesiące.

(KWP w Katowicach / kp)