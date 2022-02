Groził obywatelowi Indii pozbawieniem życia i wybił szybę w jego lokalu. Odpowie za przestępstwo z nienawiści i zniszczenie mienia

Dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zbliżania się do pokrzywdzonego - to środki zapobiegawcze zastosowane wobec 29-letniego lęborczanina podejrzanego o wybicie szyby w lokalu gastronomicznym i groźby pozbawienia życia obywatela Indii. Sprawca wyrwał drewnianą belkę podpierającą młode drzewo, którą następnie rzucił w drzwi wejściowe do lokalu. Zniszczeniu uległo również drzewo. 29-latkowi grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.