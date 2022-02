Dzięki policjantom potrzebujący pilnie pomocy mężczyzna trafił szybko do szpitala Data publikacji 21.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji we Wrocławiu kolejny raz pomogli osobie w potrzebie. Sama historia była bardzo podobna do wielu innych opisujących działania pomocowe mundurowych, bo i tym razem policjantów patrolujących miasto zaczepił jeden z mieszkańców, który powiedział, że członek jego rodziny potrzebuje pilnie hospitalizacji. Różnica polegała na tym, że każda sekunda miała olbrzymie znaczenie dla życia jego syna, bo nie miał leków i dostał już kolejnego w tym dniu napadu epilepsji. Policjanci szybko udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i eskortowali rodzinę w drodze do szpitala.

W niedzielę, 20 lutego 2022 r., do mundurowych z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji, którzy pełnili służbę w rejonie działania Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, podbiegł tuż po godzinie 16.00 bardzo zdenerwowany mężczyzna i poprosił o pilną pomoc. Mieszkaniec powiatu średzkiego poinformował policjantów, że właśnie życie jego syna jest zagrożone, bo nie ma lekarstw i miał już dziś dwa ataki epilepsji.

Funkcjonariusze zareagowali natychmiast i udzielili pomocy przedmedycznej 30-latkowi. Następnie włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i poinstruowali rozemocjonowanego mężczyznę, w jaki sposób ma poruszać się za radiowozem w drodze do szpitala.

Dzięki pilotażowi wykonanemu przez mundurowych pilna podróż do placówki medycznej trwała zaledwie kilkanaście minut. Mężczyzna trafił pod opiekę medyków i policjanci usłyszeli wtedy to, co najważniejsze, że jest już bezpieczny, a jego życie nie jest zagrożone. Dziś do funkcjonariuszy wpłynęły także pisemne podziękowania od rodziny 30-lataka, za udzieloną szybko i sprawnie pomoc.

