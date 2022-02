Ponad 100 kg narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczeniem prawie 115 kilogramów marihuany gotowej do sprzedaży i zatrzymaniem kierowcy, który je przewoził zakończyły się działania grodziskich policjantów. 44-latek wpadł podczas podróży autostradą A-2. Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Podczas działań na autostradzie A-2 policjanci grodziskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego peugeotem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na charakterystyczny zapach marihuany w pojeździe. Na pytanie o bagaż, kierowca odpowiedział, że są tam kołdry i materace. Podczas sprawdzania części bagażowej samochodu policjanci znaleźli tam 9 dużych toreb podróżnych wypełnionych próżniowymi opakowaniami z suszem roślinnym. Natychmiast do działań włączyli się także krymianalni. Cały ładunek został zabezpieczony, a przewożący go 44-latek zatrzymany.

Badanie substancji zawartej w 104 równych paczkach potwierdziło, że jest to około 115 kilogramów marihuany. Po wykonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu kierowca przewożący narkotyki został aresztowany na 3 miesiące.

(KSP / sc)