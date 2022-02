„Chroń swoje oszczędności, nie sponsoruj oszustów” Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Chroń swoje oszczędności, nie sponsoruj oszustów” to tytuł nowego spotu i kampanii Lubelskiej Policji dotyczących oszustw popełnianych metodą na policjanta, wnuczka lub pracownika banku. Skala oszustw i starty finansowe jakie powodują oszuści tymi metodami są bardzo duże. Tylko w ubiegłym roku oszuści okradli w ten sposób mieszkańców województwa lubelskiego na łączną kwotę 4 629 700 zł.

Metoda na policjanta, prokuratora, pracownika banku.

"Zagrożone pieniądze" "Bezpieczne konto"

Sposób działania: Przez telefon ktoś podaje się za policjanta ewentualnie prokuratora albo pracownika banku i twierdzi, że pieniądze na koncie bankowym są zagrożone. Wmawia rozmówcy, że aby uchronić pieniądze przed złodziejami należy je "przelać" na specjalnie utworzone „bezpieczne konto”. Niejednokrotnie oszust podający sią za funkcjonariusza twierdzi, że prowadzi tajną operacje wymierzoną przeciwko oszustom. Osoba, która uwierzy w tą historię sama przekazuje swoje oszczędności na obce, nieznane konto bankowe

Tak w dużym skrócie wygląda schemat działania oszustów, którzy wyłudzają pieniądze pod pozorem walki z oszustwami. Tą metodą działania oszuści pozyskują duże kwoty poprzez kradzież wszystkich pieniędzy z konta. Ofiarami nie są w tym przypadku tylko seniorzy ale również młode osoby a nawet organizacje czy osoby je reprezentujące i mające dostęp do konta firmowego.

Pamiętaj. Jeśli usłyszysz podobny scenariusz natychmiast zakończ rozmowę, bo masz do czynienia z oszustem!

Nie ma zagrożonych kont czy lokat bankowych. Wszystkie pieniądze w bankach są bezpieczne i odpowiada za nie bank.

Film Nie sponsoruj oszusta.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nie sponsoruj oszusta.mp4 (format mp4 - rozmiar 34.86 MB)

Policjanci nigdy nie proszą o wypłacanie, przekazywanie czy przelewanie pieniędzy. Nie informują też przez telefon o prowadzonych akcjach, operacjach czy innych działaniach policyjnych. Każda osoba, która padając się za policjanta prosi o przekazanie lub wypłatę pieniędzy jest oszustem.

„Na wnuczka,” „na wypadek” – wciąż popularna metoda działania oszustów.

Znany od lat schemat działania oszustów wymierzony w seniorów jest nadal popularny.

Sposób działania: Osoba przez telefon udaje młodą osoby z rodziny niejednokrotnie płacząc do słuchawki i rozpaczając że stała się tragedia. Najczęstsza historia to wypadek drogowy, który ta osoba miała spowodować i aby nie trafić do więzienia pilnie potrzebuje pieniędzy. W tej historii niejednokrotnie pojawia się drugi głos w słuchawce i podaje się za policjanta lub prokuratora, który potwierdza historię o wypadku.

Pamiętaj! Jeśli kiedykolwiek przez telefon usłyszysz prośbę o pilną pomoc i przekazanie pieniędzy, zachować czujność i ostrożność. To najprawdopodobniej próba oszustwa. Natychmiast zakończ rozmowę i wybierz numer do osoby Ci najbliższej informując o tym co się stało. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadom również policję.

„Na inwestycje” – nowa metoda w której oszust podaje się za doradcę lub analityka finansowego.

Metoda działania wymierzona w osoby, które liczą na szybki zysk lub szukają oferty na inwestycje swoich pieniędzy.

Sposób działania: Oszust podający się za specjalistę w inwestycjach namawia do inwestycji zgromadzonych środków lub nawet zaciągnięcia kredytu na przyszłą inwestycje. Ma ona polegać np. na zakupie kryptowaluty. W pewnym momencie podczas rozmowy „doradca” prosi o przekazanie pieniędzy poprzez przelew bankowy lub proponuje zainstalowanie aplikacji na komputerze, która ma ułatwić kontakt oraz możliwości inwestycyjne. Z reguły są to aplikacje ogólnodostępne typu „any dysk”, które same w sobie nie służą do popełniania przestępstw jednak oszuści wykorzystują ich możliwości. Za ich pomocą oszust dostaje zdalnie dostęp do naszego komputera a następnie konta bankowego. Oszukane osoby dosłownie widziały jak pieniądze „znikają” im z konta ale nie mogły już tego powstrzymać ponieważ ich komputerem zdalnie zarządzał oszust.

Niektóre z oszukanych twierdziły , że zareagowały na reklamy, które widziały w mediach społecznościowych o inwestycjach na giełdzie lub poprzez kryptowalutę. Poprzez podany w reklamie mail lub formularz same zgłaszały się do oszustów.

Pamiętaj, że jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to najpewniej właśnie jest oszustwem!

Bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi, nawet jeśli ktoś podaje się za policjanta lub pracownika banku.

Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej, zwłaszcza gdy osoba podająca się za pracownika banku wymaga zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego, czy pulpitu. W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej z innego aparatu telefonicznego zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

Nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania w internetowym systemie bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku.

Nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz. Nie podawaj żadnych kodów autoryzacyjnych w przypadku kiedy ktoś do Ciebie dzwoni (niezależnie z jakiego numeru).

Nie otwieraj przesłanych linków, nie znając ich nadawcy ani zawartości.

Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję.

Rzecznik Prasowy

KWP w Lublinie

kom. Andrzej Fijołek