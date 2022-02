Policjanci i strażacy uratowali życie młodego mężczyzny Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To była naprawdę niebezpieczna interwencja. Policjanci z wydziału wywiadowczo- patrolowego komendy na Pradze Północ uratowali życie młodego mężczyzny. Dzięki właściwej ocenie sytuacji i ogromnemu zaangażowaniu, mundurowi razem ze strażakami bezpiecznie sprowadzili 24-latka z dźwigu na ziemię. Mężczyzna został objęty specjalistyczną pomocą lekarską.

W ubiegły piątek, 18.02.2022 r., około 16.20 policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego komendy na Pradze Północ otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który dostał się na teren budowy i wspiął na stojący tam dźwig. Mundurowi bardzo szybko dotarli na miejsce i ocenili sytuację. Wiedzieli, że życie mężczyzny jest zagrożone.

24-latek znajdował się na wysokości około pięciu metrów nad ziemią. Aby nawiązać z nim kontakt jeden z policjantów wspiął się na żuraw. Sierż. szt. Paweł Piętka bardzo spokojnie rozmawiał z mężczyzną tłumacząc, że chce mu pomóc. Udało mu się zmniejszyć dystans dzielący go z 24-latkiem. W tym samym czasie inny funkcjonariusz ze strażakiem zbliżali się do mężczyzny w specjalnym koszu umieszczonym na wysięgniku.

W pewnej chwili mężczyzna zaczął wspinać się wyżej. Krzyczał, by policjanci odsunęli się od niego. Wychylał się przy tym niebezpiecznie poza konstrukcję dźwigu. Sierż. szt. Paweł Piętka cały czas go uspakajał. Gdy zauważył, że mężczyzna robi się coraz bardziej nerwowy, wspiął się na jego wysokość i chwycił go mocno w pasie, dokładnie w momencie, gdy ten znalazł się po zewnętrznej stronie dźwigu.

Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Sierż. szt. Artur Surowiecki razem ze strażakiem wciągnęli 24-latka do kosza i bezpiecznie sprowadzili na dół.

Na miejsce wezwano karetkę. Ratownicy zdecydowali, że 24-latek wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej i został przewieziony do szpitala.

Policjanci wykazali się zdecydowanym działaniem i pełnym profesjonalizmem. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji służb nie doszło do tragedii.

(KSP / mw)