Złodzieje katalizatorów zatrzymani Data publikacji 22.02.2022 Po kilkanaście zarzutów usłyszeli dwaj 25-latkowie podejrzani o liczne kradzieże i włamania do samochodów. Ich łupem padły między innymi katalizatory, paliwo i inne części pojazdów. Skusili się nawet na... zawieszki zapachowe. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 115 tys. zł. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty w warunkach recydywy, posiadał też narkotyki i był poszukiwany. Recydywiście grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast jego wspólnikowi do 10 lat.

Policjanci z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Białymstoku zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże i włamania do samochodów. Do tych zdarzeń dochodziło na terenie powiatu białostockiego od końca grudnia 2021 r. przez blisko dwa miesiące. Łupem złodziei padały katalizatory, paliwo, a także drobne przedmioty znajdujące się wewnątrz aut. Rabusie skusili się między innymi na kawę, perfumy czy zawieszki zapachowe. Właściciele oszacowali straty na ponad 115 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili dwóch podejrzanych o te przestępstwa. Okazali się nimi 25-letni mieszkańcy gmin Juchnowiec Kościelny i Wasilków. W ich domach policjanci znaleźli skradzione przedmioty. Wśród nich między innymi katalizatory i inne elementy układu wydechowego czy narzędzia służące do ich kradzieży. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach 25-letniego mieszkańca gminy Juchnowiec Kościelny okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem środków odurzających. Przy nim znaleźli również niewielkie ilości narkotyków.

Obaj mężczyźni usłyszeli łącznie 12 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem, a 25-letni mieszkaniec gminy Juchnowiec Kościelny usłyszał je w warunkach recydywy. On także odpowie za posiadanie narkotyków. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

