Śmiertelny wypadek w Łętowicach na A4 Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W wypadku drogowym na autostradzie A4 w Łętowicach zginęły dziś 4 osoby. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

Na 483 km autostrady A4, na wysokości miejscowości Łętowice w powiecie tarnowskim, pomiędzy węzłem Brzesko a węzłem Tarnów Mościce, doszło dziś 22.02.2022 r., do tragicznego wypadku. Tuż po godzinie 6.00 kierujący fiatem ducato uderzył w tył naczepy poprzedzającego go tira, a następnie w barierki. W wyniku zdarzenia cztery osoby jadące busem zmarły. Piąta osoba w ciężkim stanie została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a szósta karetką do szpitala.

Jezdnia A4 w stronę Rzeszowa została zablokowana z uwagi na czynności ratownicze oraz pracę policjantów - oględziny i zabezpieczenie śladów. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę.

Policjanci na węźle Brzesko kierują na objazdy podróżujących w kierunku Tarnowa, Rzeszowa.

Czasowo był też wyłączony z ruchu lewy pas jezdni A4 w kierunku Krakowa na odcinku przyległym do miejsca zdarzenia dla potrzeb dojazdu służb ratunkowych. Oobecnie ruch w kierunku Krakowa odbywa się bez utrudnień.

W busie podróżowało 6 pracowników firmy budowlanej z powiatu oświęcimskiego, którzy jechali do pracy na Podkarpacie.

(KWP w Krakowie / mw)