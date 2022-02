Po służbie zatrzymał nietrzeźwego sprawcę kolizji Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 32-latka, który kierując volkswagenem uderzył w inny samochód. Świadkiem zdarzenia był policjant po służbie – sopocki dzielnicowy st. sierż. Dariusz Zieliński. Funkcjonariusz widząc kłótnię pomiędzy uczestnikami kolizji od razu zareagował i nie pozwolił nietrzeźwemu kierowcy oddalić się z miejsca. Jak się okazało, mieszkający w Gdyni 32-letni obywatel Ukrainy miał 1,7 promila alkoholu. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości usłyszał już zarzut. Mężczyzna odpowie też za spowodowanie kolizji.

W sobotę, 19 lutego 2022 r., po godzinie 19.00 w Gdyni na ul. Sojowej będący po służbie sopocki dzielnicowy st. sierż. Dariusz Zieliński zauważył, że przy jednym z budynków kierujący volkswagenem podczas cofania uderzył w inny samochód. Widząc, że obaj kierowcy nagle zaczęli się kłócić, dzielnicowy natychmiast zareagował i ruszył w ich stronę, by wyjaśnić sytuację. Podczas rozmowy ze sprawcą kolizji policjant od razu wyczuł od niego silny zapach alkoholu i podejrzewając, że mężczyzna jest nietrzeźwy, wezwał na miejsce gdyńskich policjantów. Do czasu ich przyjazdu nie pozwolił też kierującemu volkswagenem ani jego pasażerom oddalić się z miejsca.

Przypuszczenia dzielnicowego potwierdziły się. Funkcjonariusze z Gdyni sprawdzili trzeźwość 32-letniego kierowcy volkswagena i ustalili, że ma on 1,7 promila alkoholu. Sopocki policjant przekazał też kolegom z Gdyni kluczyk do samochodu, którym kierował nietrzeźwy obywatel Ukrainy.

Zatrzymany 32-latek trafił do policyjnego aresztu i po wytrzeźwieniu gdyńscy policjanci przedstawili mu zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Podejrzany w postępowaniu przyspieszonym został wczoraj doprowadzony do sądu, który za popełnione przestępstwo skazał go na karę 3 lat zakazu kierowania pojazdami, grzywnę w wysokości 4 tys. zł, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Wsparcia Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. zł oraz poniesienie kosztów i opłat sądowych. Mężczyzna odpowie też przed sądem za spowodowanie zdarzenia drogowego.

Apelujemy do kierujących pojazdami o rozwagę i ostrożność na drodze. Bądźmy trzeźwi i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg.

(KWP w Gdańsku / sc)