Policyjny pies szkolony metodą mantrailingu uczestniczył w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci prowadząc poszukiwania 39-letniego mężczyzny wykorzystują różne metody, aby ustalić miejsce pobytu zaginionego. Tym razem do poszukiwań wykorzystany został specjalny pies tropiący szkolony metodą mantrailingu. Mundurowi przypominają, że jeżeli ktoś posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego proszony jest o kontakt z bolesławiecką Policją.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu od grudnia 2021 roku prowadzą poszukiwania zaginionego mężczyzny. Mundurowi wykorzystują różne narzędzia, aby ustalić co stało się z 39-latkiem. Policjanci cały czas zbierają i weryfikują informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny.

W ostatnich dniach do działań poszukiwawczych wykorzystano psa tropiącego wyszkolonego do poszukiwania osób zaginionych metodą mantrailingu. Przewodnik zabezpiecza odpowiedni zapach osoby zaginionej i podaje go psu, który natychmiast rusza do pracy. Mantrailing to forma tropienia polegająca na pracy tzw. górnym wiatrem.

Podczas pracy psa bolesławieccy policjanci zatrzymali ruch na drodze wojewódzkiej, żeby przewodnik razem ze swoim podopiecznym mógł pójść za tropem.

Wykorzystanie specjalistycznych psów służbowych to kolejny etap prowadzonych poszukiwań. Informacje zebrane na podstawie wskazań psa są analizowane i zostaną wykorzystane w dalszych działaniach poszukiwawczych.

Przypominamy, Piotr Tylutki, mieszkający w Łące, ostatni raz był widziany 4 grudnia 2021 roku. Mężczyzna wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił. Poszukiwany ma 160 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ciemne krótkie. Zaginiony był ubrany w granatowe spodnie, zimową kurtkę z kapturem, na głowie może mieć czapkę.

Osoby znające miejsce pobytu lub posiadające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą Powiatowa Policji w Bolesławcu pod numerem telefonu 47 8733 200 lub 201.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Film Policyjny pies szkolony metodą mantrailingu uczestniczył w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjny pies szkolony metodą mantrailingu uczestniczył w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny (format mp4 - rozmiar 21.37 MB)