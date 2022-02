Pijana kobieta jechała kupić telefon. Zabrała ze sobą dzieci Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miała 24-letnia kobieta, która kierowała seatem. Okazało się, że jechała kupić telefon, a na zakupy zabrała ze sobą dwójkę swoich dzieci, w wieku półtora roku i 3 lat. Została zatrzymana dzięki informacji od innego kierowcy, którego zaniepokoił sposób jej jazdy oraz to, że seat był dość poważnie uszkodzony.

W poniedziałek, 21 lutego 2022 r. po godz. 14.00, policjanci zostali powiadomieni, że drogą wojewódzką nr 781 relacji Stalowa Wola - Tarnobrzeg, jedzie osobowy seat, a kierująca nim kobieta może być nietrzeźwa. Informację funkcjonariuszom przekazał przypadkowy kierowca, którego zaniepokoiło, że kierująca seatem jechała całą szerokością drogi, a auto posiadało liczne uszkodzenia, w tym przebitą oponę. Policjanci udali się we wskazany rejon. Na parkingu w Jamnicy (w gminie Grębów), ujawnili opisany pojazd. Za kierownicą seata siedziała kobieta, od której wyraźnie było czuć alkohol. W samochodzie na tylnej kanapie w fotelikach spało dwoje małych dzieci.

Kierującą okazała się mieszkanka powiatu opatowskiego. Kobieta miała bełkotliwą mowę, potwierdziła, że kilka godzin wcześniej piła alkohol. Podczas wyjaśniania sprawy okazało się, że 24-latka jechała do Stalowej Woli kupić telefon komórkowy. Na zakupy zabrała półtoraroczną córkę i 3-letniego syna. Po drodze uszkodziła samochód i oponę, na szczęście nikt nie ucierpiał podczas jazdy. Policjanci ustalili, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. 24-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Badanie na miejscu zdarzenia, wykazało w jej organizmie 1,55 promila alkoholu. Dzieci trafiły pod opiekę rodziny.

Wczoraj kobieta usłyszała dwa zarzuty popełnienia przestępstw. Sąd rodzinny oceni, czy swoim zachowaniem naraziła małoletnie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o przestrzeganie zasady "Piłeś? – nie jedź!" Pamiętajmy, że interweniując w przypadku pijanego kierowcy, możemy uratować nie tylko jego samego, ale również życie innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP w Rzeszowie / sc)