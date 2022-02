Zatrzymani pseudokibice trafili za kratki Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas noworocznego treningu wtargnęli na stadion Tarnovii Tarnów przerywając mecz sparingowy, a następnie gonili kibiców, którzy uciekali w różnych kierunkach. Osoby, które nie zdążyły uciec, zostały zaatakowane niebezpiecznymi przedmiotami, którymi napastnicy okładali ich po całym ciele. Teraz siedmiu agresorów zostało zatrzymanych, a troje trafiło na 3 miesiące do aresztu. Pozostałe osoby będą odpowiadać z wolnej stopy.

1 stycznia 2022 r. podczas noworocznego treningu na stadionie Tarnovii Tarnów zagrali piłkarze związani z tym klubem. W czasie gry w pewnym momencie na stadion wbiegła spora grupa zamaskowanych mężczyzn, wyposażonych w niebezpieczne przedmioty: drewniane kije, pałki teleskopowe czy młotek. Grupa agresorów zaatakowała obserwujących spotkanie kibiców drużyny Tarnovii. W sumie w wyniku tego ataku ucierpiały trzy osoby okładane niebezpiecznymi narzędziami po całym ciele.

Policjanci wydziału kryminalnego zabezpieczyli nagrania monitoringu miejskiego, stadionu Tarnovii, a także zabezpieczyli zdjęcia, które zostały „wrzucone do sieci”. Kilkutygodniowe szeroko zakrojone i żmudne czynności pozwoliły na personalizację osób związanych z tym przestępstwem. Okazało się bowiem, że to nie tylko tarnowianie. Wśród agresorów byli również mieszkańcy z terenu powiatu tarnowskiego. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat. Zostały im przedstawione zarzuty udziału w bójce i pobiciu przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, które to przestępstwo określone jest w artykule 159 kodeksu karnego, a za jego naruszenie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Siedmiu podejrzanych trafiło do tarnowskiej prokuratury, która wobec dwóch zastosowała środki wolnościowe, a wobec pozostałych wystąpiła z wnioskiem do tarnowskiego sądu o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się częściowo do wniosku prokuratury i zastosował wobec trzech mężczyzn środek izolacyjny, czyli tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawa jednak nie jest zamknięta i w dalszym ciągu tarnowscy policjanci dążą do zatrzymania osób, które brały udział w noworocznym pobiciu kibiców Tarnovii.

(KWP w Krakowie / sc)