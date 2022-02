Szczęśliwy finał poszukiwań 22-latka Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko trzydziestu mundurowych poszukiwało we wtorek zaginionego młodego mężczyzny z gminy Brzeżno, który w nocy wyszedł z miejsca zamieszkania. Zaangażowanie policjantów, z których większość była już po służbie, doprowadziło do szczęśliwego finału. Młody mężczyzna cały i zdrowy wrócił już do domu.

We wtorek, 22.02.2022 r., po godzinie12.00 do Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie zgłosił się mężczyzna z Wilczkowa, w gminie Brzeżno i powiadomił o zaginięciu swojego syna. Z relacji wynikało, że 22-latek około 02.00 wyszedł z domu i do chwili zgłoszenia nie powrócił. Zaginiony nie posiadał przy sobie dokumentów a telefon komórkowy był nieaktywny. Zgłaszający nie wiedział gdzie i w jakim kierunku się oddalił. Z uwagi na stan zdrowia osoby zaginionej w stan pogotowia zostali postawiani policjanci, ale również funkcjonariusze Straży Pożarnej, OSP, WOPR-u. Wszystkie służy poszukiwały zaginionego przeczesując okolice, policjanci sprawdzali adresy, pod którymi mieszkały osoby utrzymujące na co dzień kontakt z zaginionym oraz okoliczne lasy i jeziora. W poszukiwania zaangażowany został również przewodnik z psem tropiącym, dla którego uzyskano odzież poszukiwanego, aby pies mógł podjąć trop.

Mundurowi chcieli jak najszybciej odnaleźć 22-latka. Po północy mężczyzna został odnaleziony na terenie powiatu drawskiego i szczęśliwie wrócił do domu.

(KWP w Szczecin / sc)