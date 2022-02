Zostali bez pomocy i bez możliwości wyjścia z domu. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Najczęściej wiąże się ona z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, ale może również przybrać inny charakter. Tak było w przypadku policjantów z Komisariatu Policji w Barczewie, którzy pomogli małżeństwu przebywającemu na izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem.

Walka z pandemią trwa. Policjanci podczas codziennej służby kontrolują osoby przebywające na kwarantannie i izolacji. Oprócz sprawdzania, czy osoby te stosują się do ograniczeń związanych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, funkcjonariusze pytają o ich stan zdrowia, samopoczucie a także, czy czegoś potrzebują. Tak było również tym razem.

W poniedziałek, 21.02.2022 r.,, policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie skontaktowali się z pewnym małżeństwem przebywającym na izolacji. Podczas rozmowy okazało się, że syn, który do tej pory przywoził im zakupy, również zachorował i nie mógł już pomagać rodzicom. Zapasy jedzenia się skończyły, a małżeństwo nie miało kogo poprosić o pomoc. Policjanci nie zastanawiali się ani chwili. W pobliskim sklepie zrobili podstawowe zakupy spożywcze i zostawili je pod drzwiami mieszkania. Informację o sytuacji małżeństwa przekazali również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie, by na czas choroby rodzina została objęta wsparciem w zapewnieniu podstawowych potrzeb.

(KWP w Olsztynie / sc)