Dwa pojazdy skradzione z salonów aut używanych odzyskane przez wrocławskich policjantów, a sprawcy zatrzymani Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko zaczęło się od zdarzenia drogowego w jednej z podwrocławskich miejscowości, a zakończyło na ujawnieniu szeregu wykroczeń, przestępstw, odzyskaniu skradzionych pojazdów i zatrzymaniu dwóch osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna z kobietą, wykazując zainteresowanie kupnem pojazdów, odwracali uwagę sprzedających. W pierwszym przypadku ukradli kluczyki, wracając po kilku godzinach po auto, a kolejnej kradzieży dokonali podczas prezentacji pojazdu, odjeżdżając z salonu. Przestępczemu duetowi grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przed godziną 3.00 nad ranem policjanci z drogówki zostali skierowani przez dyżurnego do jednej z podwrocławskich miejscowości, gdzie miało dojść do zdarzenia drogowego. Na miejscu funkcjonariusze zastali jedynie uszkodzony pojazd znajdujący się w przydrożnym rowie. Świadkowie, którzy o wszystkim poinformowali policjantów, przekazali także kierunek, w którym osoby podróżujące samochodem włoskiego producenta się oddaliły. Kilkaset metrów od porzuconego pojazdu mundurowi podjęli czynności wobec kobiety i mężczyzny, którzy podczas zdarzenia mieli znajdować się w aucie.

Policjanci w ciągu kilku minut ujawnili szereg naruszeń aktualnego prawa zakończonych zatrzymaniem 25-latka i jego 22-letniej towarzyszki. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący fiatem nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał z jezdni, wpadając do rowu. Powodem tych niebezpiecznych manewrów na drodze był najpewniej krążący w organizmie mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad promil tej substancji. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach wykazało, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i jest on poszukiwany przez jeden z wrocławskich komisariatów. Sytuacja miała się identycznie jeżeli chodzi o 22-letnią pasażerkę pojazdu, która także była poszukiwana.

Jakby tego było mało, sprawdzenie fiata wykazało, że został skradziony tak samo jak umieszczone na nim tablice rejestracyjne. Dalsze czynności przeprowadzone z zatrzymanymi doprowadziły do odzyskania przez kryminalnych z Krzyków drugiego pojazdu, także pochodzącego z kradzieży. Przestępcy dwukrotnie odwiedzili salony aut używanych na terenie miasta i w pierwszym przypadku odwracając uwagę sprzedawcy, ukradli kluczyki do jednego z pojazdów. Po kilku godzinach wrócili na miejsce, dokonując kradzieży osobowego Seata. W drugim przypadku ponownie wykazując zainteresowanie kupnem tym razem fiata, mężczyzna poprosił o możliwość odpalenia silnika, po czym wraz z towarzyszącą kobietą gwałtownie odjechał z miejsca. Odzyskane przez policjantów pojazdy trafiły do właścicieli, a przestępczy duet spotkanie z policjantami zakończył w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Funkcjonariusze ze Ślężnej dodatkowo udowodnili zatrzymanym kilka kradzieży paliwa z wrocławskich stacji benzynowych, wykorzystując przy tym zarówno skradzione pojazdy jak i tablice rejestracyjne.

Zgodnie z aktualnymi przepisami grozić im może kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

