Poszukujemy świadków potrącenia rowerzysty Data publikacji 23.02.2022

W piątek, 18 lutego br., około godziny 15.55 na drodze krajowej nr 39 między między zjazdem na Mąkoszyce w kierunku Lubszy doszło do potrącenia rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem prawdopodobnie typu bus jadąc w kierunku Lubszy potrącił 50-letniego mężczyznę. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala, natomiast kierujący busem odjechał z miejsca.

Policjanci z Brzegu wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Apel kierowany jest przede wszystkim do kierowców, którzy w swoich samochodach posiadają wideorejestratory i w tym czasie podróżowali drogą krajową 39 na trasie Namysłów – Brzeg. Pomocne mogą okazać się nagrania w celu dotarcia do kierowcy, który odjechał z miejsca. Świadkowie proszeni są o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu osobiście lub o kontakt telefoniczny pod numerem 47 86 33 203.

