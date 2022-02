Areszt dla dilera narkotykowego Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy gdańskich policjantów na czarny rynek nie trafi prawie 25 kg narkotyków o wartości czarnorynkowej ponad 1 mln zł. Podczas pracy nad tą sprawą kryminalni zabezpieczyli też kilkaset tys. zł. Zatrzymany 32-latek decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Teraz odpowie za handel narkotykami i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Działał w warunkach tzw. recydywy i teraz grozi mu nawet 18 lat więzienia.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zdobyli informacje o dilerze narkotykowym. Funkcjonariusze podczas pracy nad tą sprawą ustalili tożsamość mężczyzny, jego miejsce zamieszkania oraz garaż, który wynajmował. W minioną sobotę, 19.02.2022 r., kryminalni zauważyli mężczyznę na Przymorzu. 32-latek prowadził porsche i policjanci postanowili go zatrzymać. Kryminalni dali sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast powiadomili o tej sytuacji oficera dyżurnego, który skierował na miejsce inne patrole. 32-latek najprawdopodobniej wiedział, że jego ucieczka się nie uda, porzucił porsche w rejonie Żabianki i uciekł pieszo. Po kilku minutach policjanci ujawnili i zabezpieczyli porzucony samochód, który został poddany oględzinom, a następnie trafił na policyjny parking.

Kryminalni sprawdzili garaż, który mężczyzna wynajmował i podczas kontroli ujawnili i zabezpieczyli w nim prawie 25 kg marihuany, kilkadziesiąt gramów kokainy, a także kilkaset gramów amfetaminy. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do dalszych badań biegłemu sądowemu, który po ich zbadaniu ustalił, że z tej ilości można przygotować ok. 25 tys. porcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad mln. zł.

32-latek został zatrzymany przez kryminalnych następnego dnia na ul. Grunwaldzkiej. Policjanci sprawdzili też jego mieszkanie. Podczas kontroli ujawnili i zabezpieczyli na miejscu prawie 200 tys. zł oraz kilkadziesiąt gramów haszyszu, które także zostały przekazane do badań.

Zatrzymany sprawca trafił do policyjnego aresztu, a dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom, prokurator przedstawił mu zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Teraz mężczyźnie grozi kara 12 lat więzienia. Dodatkowo dopuścił się przestępstwa w warunkach tzw. recydywy i sąd może zwiększyć mu karę o połowę. Wczoraj na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 32-latka tymczasowy areszt.

Za uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi grozi kara 8 lat więzienia, jeżeli narkotyki stanowią znaczną ilość, wówczas sprawca podlega karze od 2 do 12 lat więzienia. Sprawcy, który dopuszcza się czynu w warunkach tzw. recydywy, sąd może zwiększyć karę o połowę. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara 5 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / sc)